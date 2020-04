Landelijk 22 doden in verpleeghuizen, maatregelen lijken aan te slaan

update Uitslaande brand in apparte­ment in Water­straat geblust: veel schade, geen gewonden

31 maart NIJMEGEN - In een appartement aan de Waterstraat in Nijmegen is rond 14.30 uur deze dinsdagmiddag brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn ingeschakeld. Volgens de brandweerofficier van dienst was sprake van een uitslaande brand. Tijdens de uitbraak waren er geen personen in de woning.