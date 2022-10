Lang wachten op rolstoel, hulpmiddel of thuishulp door personeelstekort en gebrek aan onderdelen

Portaal gaat huurders in eigen taal waarschu­wen: ‘Sommige mensen hebben het standaard 25 graden in huis’

NIJMEGEN/ARNHEM - De thermostaat op 25 graden draaien, is dit najaar en de komende winter geen goed idee met de torenhoge energiekosten. Om huurders dat op het hart te drukken, gaat woningcorporatie Portaal in Nijmegen en Arnhem deze maand campagne voeren. Ook in het Turks en Arabisch.

