'Lange arm van Eritrea' houdt asielzoekers Lent in greep

NIJMEGEN - Er klinkt kritiek op de grootschalige opvang van Eritreeërs in Lent. Op de Griftdijk zitten zo’n 75 jonge vluchtelingen bij elkaar in barakken, waardoor ze een makkelijk doelwit voor handlangers van het regime in Eritrea zouden zijn.

,,Ze moeten zo snel mogelijk meer verspreid worden gehuisvest, om ze van de Nederlandse vrijheid te laten proeven,” stelt Eritrea-deskundige Mirjam van Reisen.

Volgens deze professor internationale betrekkingen houdt de gemeente Nijmegen met de woongroep van 75 Eritrese statushouders onbedoeld een cultuur in stand die vergelijkbaar is met de KGB- en Stasi-cultuur in de vroegere Sovjet-Unie en DDR.

Intimidatie

Van Reisen stelt dat 'de lange arm van Eritrea' landgenoten in Nederland en ook in Lent in haar greep houdt. Er zou sprake zijn van emotionele druk, geweld, intimidatie en angst, dwang, bestraffing, afpersing en onderling wantrouwen. Geïnitieerd door het regime in het Oost-Afrikaanse land en uitgevoerd door volgelingen in Europa. Doel: naar Nederland gevluchte Eritreeërs geld laten overmaken naar het thuisland.

,,Dat is hoe de Eritrese maatschappij in elkaar zit, hoe de regeringspartij het volk onder de duim houdt. Ook in Nederland controleert het regime de vluchtelingen. De gastvrijheid van Nijmegen is prijzenswaardig, maar door ze met honderd man te huisvesten hou je dat systeem in stand.’’

Brand

Quote De kans is groot dat er verklik­kers in dat complex zitten Anderhalve week geleden werd er voor de derde keer brand gesticht bij het Lentse onderkomen van de 75 Eritreeërs. In een trappengat werd gepoogd de houten barakken in vlam te zetten. Dit wordt geïnterpreteerd als intimidatiepogingen van het regime. De angst onder de bewoners is groot. Er hangen nu camera's, er is bewaking en de politie doet onderzoek. Tot gisteren leverde dat volgens een politiewoordvoerder nog niks op.



Iedereen kan iedereen verraden, weet professor Van Reisen. Door de hele Eritrese gemeenschap zitten informanten die info doorspelen naar Eritrea. ,,De kans is groot dat er verklikkers in dat complex zitten. Als je verklikt, bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de in Eritrea achtergebleven familie. Iedereen is daarom slachtoffer in dit verhaal.’’

Represailles

Represailles richting achtergebleven familieleden zijn inderdaad een veelgebruikte methode volgens een rapport van de Human Rights Council van de Verenigde Naties. De mensenrechtenraad noemt dit in een rapport over Eritrea uit 2016 ‘schuld-door-associatie’.

UvA-wetenschapper en geboren Eritreeër Sennay Ghebreab is het deels eens met Van Reisen. ,,De kans dat je een bepaalde cultuur in stand houdt is groter als je een groep bij elkaar houdt. Het uitoefenen van politieke druk en intimidatie is helaas een deel geworden van de Eritrese cultuur.” Ghebreab geeft aan niet te weten of bij de 75 Lenste Eritreeërs een intimidatiecultuur bestaat.