Lange en gevaarlijke routes voor kinderen op de basisschool door tekort aan gymzalen

Stormloop op eerste appartemen­ten pioniers­wijk in de Winkel­steeg: ruim 2500 aanmeldin­gen

De animo voor de eerste 55 appartementen in de Nijmeegse pionierswijk NDW21 is groot: in twee weken tijd zijn er zo’n 2500 aanmeldingen binnengekomen voor het eerste gebouw waar mensen zich voor kunnen inschrijven. ,,We merken dat er heel veel vraag naar is”, zegt D66-wethouder Grete Visser.