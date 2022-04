Lange file op A325 tussen Nijmegen en Arnhem na ongeluk

Protestcon­cert in Nijmeegse stations­hal: Nederlands Blazers Ensemble steunt Rhea Elise Khoeblal in haar strijd om een zelfstan­dig leven te leiden

NIJMEGEN - Treinreizigers werden vrijdagmiddag in de Nijmeegse stationshal verrast met een miniconcert van Rhea Elise Khoeblal en leden van het Nederlands Blazers Ensemble. Het was een muzikaal protest, want de rolstoelgebonden pianist ervaart dat ze door toenemende regelgeving wordt beperkt in het leiden van een zelfstandig leven.

9 april