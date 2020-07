Lange files op A73 en A12, ANWB roept op voldoende drinken mee te nemen

Advocaat eist 10.000 euro van net nieuwe secretares­se die ‘na intimida­tie’ benen neemt: ‘Dit is pure pesterij’

9:20 NIJMEGEN - Of ze maar even 10.000 euro wilde afrekenen. Dat bedrag eiste een Nijmeegse advocaat van zijn zes weken eerder in dienst genomen juridisch secretaresse Eline van der Galiën. Toen was ze nog afstudeerstudent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.