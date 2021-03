Lange wachtrijen bij het CBR en dus een nóg hoger prijskaartje voor je rijbewijs?

Politie toont beelden van verdachte vergis­moord op Nijmeegse klusjesman in Beuningen

4 maart NIJMEGEN / BEUNINGEN - In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden getoond van een persoon die mogelijk betrokken is bij de vergismoord op Nijmegenaar Mehmet Kılıçsoy. De 49-jarige vader van drie kinderen werd maandagmorgen 6 juli in de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen door twee mannen op straat doodgeschoten.