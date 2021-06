Langzaam maar zeker stijgt de Oranjekoorts

column Opsnijder Op dit stenige moment in de geschiede­nis kies ik een andere weg: die van de natuurlij­ke tuin

3 juni We leven in een tijdperk waarin groene en bloemrijke tuintjes veranderen in pleinen met zwarte tegels, donkergrijze kiezels en andere onderhoudsvriendelijke eenvormigheid. Juist op dit stenige moment in de geschiedenis heb ik besloten een andere weg te kiezen: die van de natuurlijke tuin.