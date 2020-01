Lars (12) is de ‘Greta Thunberg uit Nijmegen’: ‘Ik praat anderen niet na’

Man die onder invloed van drugs was opgepakt met illegaal vuurwerk in auto

14 januari NIJMEGEN - Een automobilist is dinsdagmiddag opgepakt in Nijmegen, nadat hij een stopteken van de wijkagent die op de fiets was negeerde in de Tweede Walstraat. De man werd later door een andere politie-eenheid gestopt en bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn.