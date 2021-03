Lars (14) sprak de lijsttrekkers, maar geeft geen stemadvies: ‘Zodra ik mag stemmen, stem ik op mezelf’

Een goed jaar geleden kwam hij in het oog van een nieuwsstorm te staan. De toen 12-jarige Lars Westra sprak in bij de Provincie Gelderland. ,,Ik heb ingesproken over gelijke kansen voor kinderen, klimaat en dat kinderen moeten kunnen meepraten.’’



De Gelderse PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber haalde hard uit na zijn speech. In haar ogen werd de jongen als een soort politieke speelbal ingezet in het klimaatdebat. De commotie die volgde kwam voor Lars en zijn familie echt uit de lucht vallen. ,,De reacties die erop kwamen, waren heel erg schrikken voor mij en mijn familie. Maar dit is gewoon waar ik voor sta.’’



Hij had al langer contact met kindercorrespondent Tako Rietveld uit Arnhem. Hij regelde dat Lars en andere kinderen lijsttrekkers konden interviewen. En zo ging de tiener de afgelopen weken meerdere keren naar Den Haag om daar in de bankjes van de Tweede Kamer interviews te doen met politieke kopstukken.