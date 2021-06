Last van de hitte? Dit zijn de tips: Zoek vooral de warmte op en drink hete thee

Eerst even over die thee. ,,Klinkt gek, hè?” zegt Maria Hopman lachend, hoogleraar fysiologie bij ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen.



Want moet je je lichaam echt lastig vallen met nog meer warmte om het vervolgens koud te krijgen? ,,Die thee hoeft niet kokend heet te zijn”, vertelt Hopman, ,,maar als je het drinkt, verwijden je vaten, gaat er nog meer bloed naar de huid en zo raak je warmte kwijt.”



Daarnaast zitten in thee bestanddelen die de ‘vaatkwaliteit’ verbeteren, stelt de hoogleraar. ,,Uiteindelijk raak je met thee drinken meer warmte kwijt dan je er in giet.” Een geruststelling: we wennen aan de warmte. ,,Dus moet je niet de hele dag in een airco-ruimte gaan zitten, want dan gebeurt dat absoluut niet.”