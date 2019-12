Laura en Brian uit Nijmegen vieren voor het eerst kerst met kleine Josh: ‘Ooit willen we met z’n allen naar Tanzania’

Zijn wieg heeft een oerwoudmotief. Net als zijn geboortekaartje en de muur van zijn slaapkamer. Rond zijn bed staan een olifant, tijger en een giraffe van pluche. En ook Joshs tweede naam, Alexander, verwijst naar Afrika. ,,Ik heb nog een halfbroer die in Afrika woont en Alexander heet’’, verklaart moeder Laura de Groot. ,,Daar is Josh naar vernoemd.’’



Haar vader, Paul, emigreerde enkele jaren geleden naar Tanzania om na een scheiding een nieuw leven op te bouwen. Daar ontmoette hij zijn huidige vriendin, met wie hij twee jaar terug een zoon kreeg. Alexander dus.



Sinds haar vader West-Europa verruilde voor Oost-Afrika, heeft De Groot geen kerst meer samen met hem gevierd. Hij werkte onder meer een tijd in de technische dienst op vakantie-eiland Zanzibar en kon daar eind december vanwege de grote toeristenstroom nooit weg, vertelt De Groot.



,,Maar nu is hij even een maandje in Nederland, omdat hij naar een andere baan zoekt. Best bijzonder dat hij er dit jaar weer bij is met kerst. En dan ook nog eens samen met Josh. Zo had ik er nog niet over nagedacht.’’