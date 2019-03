Leden Nijmegen Rechtsaf controleren woensdag ‘Turks stemlokaal’: ‘Angst voor beïnvloeding stemkeuze’

Verkeersel­len­de voor Nijmeegse Waalbrug begint vrijdag

7:06 NIJMEGEN - Automobilisten zijn gewaarschuwd: komende vrijdag begint de échte verkeersellende. Dan moeten de 55.000 auto's die nu dagelijks over de Waalbrug de stad in en uit gaan, over één rijstrook in beide richtingen. Deze verkeerssituatie blijft anderhalf jaar zo, tot eind 2020.