Leegloop bij jeugdtheater na conflict: zeven van de acht medewerkers weg

Zes medewerkers krijgen een ontslagvergoeding mee van de gerenommeerde theatergroep die jaarlijks tonnen subsidie krijgt van het Rijk, provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen.



‘Gedurende het jaar is de arbeidsrelatie tussen de medewerkers en de artistieke leiding onder zware druk komen staan’, schrijft het Kwatta-bestuur in een brief aan relaties. ‘Partijen hebben na een intensief proces vastgesteld dat een verdere samenwerking helaas niet mogelijk is.’



Jose Hussaarts is niet bereikbaar voor een reactie.

‘Iedereen houdt van Kwatta’

,,We hebben enerverende seizoenen achter de rug’', zegt bestuurssecretaris Edwin van Meerkerk in een reactie. ,,Sommige medewerkers hebben daarna besloten dat het beter is om een nieuwe baan te zoeken.”



Van Meerkerk wil niet ingaan op de details van het conflict met de artistiek leider. ,,Het gaat om persoonlijke afwegingen. Iedereen houdt van Kwatta, maar hier meer over zeggen is in niemands belang.”



Artistiek leider en regisseur Hussaarts, die verantwoordelijk is voor vele internationaal bekroonde jeugdvoorstellingen, is afgelopen februari op non-actief gesteld, bevestigt Van Meerkerk. Vorige maand mocht ze weer terugkomen.

‘Problemen spelen al veel langer’

,,Het bestuur zal geoordeeld hebben dat ze Hussaarts wel móest laten terugkeren. Want Hussaarts is het artistieke brein van Kwatta”, zegt Freek van Duijn, tot voor kort zakelijk leider van Kwatta.



,,De problemen komen door haar stijl van leidinggeven. Velen zijn daar op zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee. Die problemen spelen al veel langer, maar kwamen nu bloot te liggen, onder meer door mijn aanwezigheid.”

Quote De problemen komen door haar stijl van leidingge­ven Freek van Duijn,, ex-zakelijk leider De vaste medewerkers die per 1 juli zijn opgestapt, willen niet reageren. Ze hebben een overeenkomst getekend en mogen niks zeggen. Van Duijn wel: ,,Ik ben freelancer en heb meer afstand.”

‘Niks heeft gewerkt’

Toen Hussaarts terug mocht komen van het bestuur, in juni, was volgens Van Duijn de boodschap aan de Kwattamedewerkers: leer ermee leven of zoek ander werk.



,,De medewerkers vonden toen dat ze geen keuze meer hadden. Alle mogelijke oplossingen voor een betere samenwerking zijn over tafel gegaan, maar niks heeft gewerkt. Ook mediation niet.”

Ontslagvergoeding