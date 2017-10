Leerling mag gestutte lokalen Citadel College niet meer in

NIJMEGEN - De lokalen en de ruimtes van het Citadel College in Lent waar stutpalen zijn neergezet vanwege een zeven meter lange scheur in een betonplaat , moeten na de herfstvakantie volledig worden afgesloten voor leerlingen en docenten. Dat eist de Omgevingsdienst ODNR, de gemeentelijke toezichthouder bij bouwprojecten.

Afgelopen maandag heeft een deskundige van de dienst onderzoek gedaan naar het mogelijk instortingsgevaar. Voor dat laatste hoeft niemand meer bang te zijn, benadrukt een woordvoerder. De plafonds kunnen nu niet meer plots verzakken. De geplaatste stempels, op drie verdiepingen, zijn op orde, bevestigt de ODRN desgevraagd.

Afscheiding

Maar de dienst vindt de huidige afscheiding van de ruimtes waar de stutpalen staan, volstrekt onvoldoende. De afgelopen weken zijn zelfs de lessen in de twee lokalen waar plafonds gestut worden, gewoon doorgegaan. Delen van de ruimtes, ook de foyer, zijn afgezet met roodwitte linten. ,,Dat moet anders. De toegang rond die stutpalen moet hermetisch afgesloten worden. Niemand mag tussen of onder die palen lopen.’’

Rector Wouter Middendorp van het Citadel College was dinsdagmiddag nog niet op de hoogte gebracht van de bevindingen van de ODRN. ,,Maar als de ODRN betere afscheidingen wil, dan zorgen we daarvoor. Veiligheid staat bij ons voorop.’’

Verbaasd

De toezichthouder is overigens verbaasd dat de school niet direct contact heeft opgenomen met de ODRN. De scheur in de betonnen verdiepingsvloer tussen de tweede en derde verdieping werd al rond Pasen ontdekt. Vorige week donderdag werden - na een second opinion van ingenieursbureau Royal Haskoning - in allerijl extra stutplalen geplaatst op lager gelegen verdiepingen, ook in de foyer op de begane grond.

,,Wij hebben de problemen via de media moeten vernemen. Dat kan niet. Wij zijn ervoor om toezicht te houden, om de veiligheid van constructies te beoordelen’’, zegt de woordvoerder van ODRN.

Onvoldoende

Royal Haskoning heeft vastgesteld dat op enkele betonplaten in de verdiepingsvloeren onvoldoende draagkracht hebben. 'Ze waren niet berekend op de belasting die er op dit specifieke punt in het gebouw in werkelijkheid wel op staat', laat het bedrijf desgevraagd weten.

Volgens rector Middelkoop is inmiddels opdracht gegeven voor het maken van herstelplan. Onduidelijk is hoeveel tijd dit vergt. Haskoning is ervan overtuigd dat de ruimtes weer 100 procent veilig gemaakt kunnen worden. Voor de aanpassing is overigens weer toestemming nodig - vergunningen zelfs - van de Omgevingsdienst.

Bouw