Leerlingen SSgN in Nijmegen drie dagen niet op school vanwege positief geteste leerling

Nog maar twee brieven per maand: Nijmeegse veelschrij­ver Ramon Barends betert zijn leven

7 september NIJMEGEN - Ramon Barends, voorzitter van politieke partij PSP ’92, schreef zoveel brieven en mails dat de gemeente Nijmegen hem in 2013 tot ongewenst ‘veelschrijver’ bestempelde. Hij kreeg geen antwoord meer. Nu is de ban opgeheven. De voorzitter en ‘landelijk woordvoerder’ van de Pacifistisch Socialistische Partij ’92 is blij. Het voelt voor Ramon Barends alsof hij er weer bij hoort in zijn geboorteplaats Nijmegen.