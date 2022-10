‘Legale wiet moet kunnen, maar waarom duurt het zo lang?’

Blikbierdrinkende daklozen hangen tegen huizen in de Tweede Walstraat. Buurtbewoners leven ongelukkig achter gesloten rolluiken. Bontkragen en trainingspakken waggelen niet de sportschool in, maar de naar wiet geurende Vlaamse Gas.



Ik aanschouw het allemaal vol verbazing vanaf de Eilbrachtstraat. „Heeft u misschien geld of een jointje voor mij?”, vraagt een uitgemergelde vrouw. Ik voel plichtmatig wat in mijn broekzakken, maar heb al sinds de chipknip geen contanten meer op zak. Wiet roken vind ik zonde van de tijd. Zouden die pretsigaretten inmiddels ook niet op eigen bodem gefabriceerd en volledig legaal moeten zijn?



Legaliseren

Het plan om softdrugs volledig te legaliseren en zelfs door de overheid te laten kweken, komt uit het regeerakkoord van 2017. De eerste legale cannabis had ook al te koop moeten zijn, maar de plannen zijn weer uitgesteld tot 2023.



„Ik durf de stap voorwaarts nu wel te zetten”, had burgemeester Bruls van Nijmegen in 2019 gezegd. „Natuurlijk wil ik eerst wel bestuderen wat het betekent voor openbare orde en volksgezondheid. Het is een mooie gelegenheid om de zaak op te schonen.”