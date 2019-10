Lege perrons, wachten voor de bussen

Vocasa strijdt voor kampioens­pou­le

10:30 NIJMEGEN - De volleyballers van Vocasa mogen direct aan de bak in de eredivisie. De formatie van trainer Joost Joosten treft in de eerste week van de competitie drie tegenstanders uit de top 4 van vorig seizoen. Zaterdagavond komt als eerste vice-kampioen Lycurgus op bezoek in de Vocasahal. ,,Ik teken voor twee setpuntjes”, zegt Joosten.