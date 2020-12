Legendarische Nijmeegse slager Sjek is back, hij kan het niet laten: ‘Ik heb een sabbatical van vijf jaar gehad’

Vanaf 1979 was Sjek Floor een begrip in Nijmegen. En ver daarbuiten. Een slager die vlees verkocht dat niet geproduceerd was in de bio-industrie. Bovendien een man met een vlotte babbel die vaak de krantenkolommen en culinaire rubrieken haalde.

Een man vol verhalen, ook. Een slagerszoon uit Utrecht die studeerde op Nijenrode, vijf jaar in Frankrijk in de draf- en rensport werkte, vervolgens bij het AH-concern manager ‘vlees’ werd en in 1979 dus in Nijmegen een scharrelslagerij begon in de Lange Hezelstraat. Een pionier.