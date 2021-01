Lekker dagje langs het wassende water: ‘We waren benieuwd of we er nog wel door konden’

,,Ze komen toch even een kijkje nemen’’. Chris Castelijn en Hugo van Liempd staan op de dijk bij Lent over de rivier te turen. Ze wandelen er wel vaker, maar nu het water aan het stijgen is, heeft het iets extra’s. ,,We waren benieuwd of we er nog wel door konden’’, zegt Castelijns terwijl ze wijst naar de drempel tussen Waal en Spiegelwaal. Daar waar het water waarschijnlijk zondagavond laat pas overheen zal gaan, zodat de nevengeul bij Nijmegen met de rivier mee gaat stromen, lopen nu nog mensen.