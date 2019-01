video Run op winterse producten in de bouwmark­ten: van strooizout tot sneeuw­schui­vers

22 januari NIJMEGEN - In bouwmarkten is het deze dinsdag een komen en gaan van klanten. Van ruitontdooiers en sneeuwschuivers en van strooizout tot ruitenwisservloeistof; op veel winterse producten is door het winterweer een run ontstaan. ,,Mensen beseffen pas laat dat ze dat soort spullen nodig hebben. Dan kan het zijn dat het zo gebeurd is met de voorraden’’, zegt Theo van der Velden, die de spullen al veertig jaar verkoopt bij de Gamma in Nijmegen-West.