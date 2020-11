Lennart is kankervrij en rent met vrienden dik 5200 euro voor KWF bij elkaar

Column Qader Shafiq ‘Ik dacht aan de vele eenzame ouderen in Dukenburg, die we niet meer op straat zien’

19 november Mijn huisgenoot - teckel Jazz - en ik waren afgelopen vrijdagochtend met een cameraploeg van TV-Dukenburg op pad. Zij maken een reeks van afleveringen over alles wat er in Dukenburg gebeurt en als Dukenburger die Nijmegenaar van het jaar is, wilden ze mij er per se bij hebben.