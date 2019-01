Lent in actie: ‘Straks elke vijf minuten een zandauto over onze fietsoversteken’

De actie is aangekondigd nadat maandag overleg tussen de gemeente Nijmegen en vertegenwoordigers van de wijkraad niet veel heeft opgeleverd. De gemeente houdt vast aan de geplande route. Op 7 februari is er daarom een buurtbijeenkomst in wijkcentrum De Ster.



Dit voorjaar begint de bouw van de nieuwbouwwijk de Stelt-Zuid. Het terrein langs de Bemmelsedijk moet flink worden opgehoogd. Daarvoor is 70.000 kubieke meter zand nodig dat per vrachtwagen wordt aangevoerd.



Die trucks gaan via de Vrouwe Udasingel en de Turennesingel naar het bouwterrein. Volgens de gemeente Nijmegen is er geen andere mogelijkheid.