Lent loopt uit voor autobrand

Wat doet Sinan Ik moet accepteren dat ik misschien een workaholic ben

4 januari Journalist Sinan Can uit Nijmegen reist voor zijn werk de hele wereld over, maar is ook gewoon geregeld thuis. Wekelijks verhaalt hij over wat hem bezighoudt. Wat hij deze eerste week van het nieuwe jaar doet? Niets. Of beter: hij probeert het.