Lentse Plas is de nieuwe hotspot van Nijmegen-Noord

Gezinnen

,,Ideaal’’, zegt Floortje Walraven (38) uit Lent, die met buurvrouw en vriendin Dunja Gillesen (35) op het strand ligt. ,,We wonen hier om de hoek, het water is lekker en het is heel geschikt voor onze kinderen. Het water is tot de ballenlijn niet diep, met zwembandjes om gaat dat prima.’’ Gillesen: ,,En wij kunnen ze vanaf hier in de gaten houden en lekker een biertje en een ijsje halen. In tegenstelling tot de Spiegelwaal, daar heb je verder geen faciliteiten.’’