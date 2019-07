Leo ontbijt met het hele gezin en fietst met de ‘mamils’

Ik heb begrepen dat u een concertbezoeker bent.

,,Ik ben pas nog naar Triggerfinger geweest. Dat is een goede representant van het genre waar ik van houd: stevige gitaarmuziek. Ik luister ook graag naar hiphop. Kendrick Lamar heb ik drie keer live gezien. Ik ga regelmatig naar festivals.”



Hoe ziet de zaterdag eruit?

,,Ik treed niet uit m’n ritme, uitslapen doe ik niet echt. Al is dat afhankelijk van wat ik vrijdagavond doe. We ontbijten met het hele gezin.



Dan ga ik naar de bakker voor vers brood en dan nemen we de tijd om samen het weekend in te luiden. Zaterdag is echt zaterdag. Het liefst ga ik wat klussen, repareren of in de tuin werken.”



’s Avonds de stad in?

,,Meestal is er dan tijd voor vrienden, soms is er iets te vieren. Of we liggen voor de tv. Kijken we een film, ik ben fan van Tarantino en de Coen brothers. Een detective is ook leuk. Maar Netflix, dat heb ik dan weer níet.”



Doet u ook aan sport in het weekend?

,,Op zondag spring ik op de racefiets, of de mountainbike in de winter. Met m’n clubje, maar vaak ook alleen. Richting Groesbeek of Duitsland om wat klimmetjes te doen.”



Uw clubje?

,,Je kent het wel, mamils.”



Sorry?

,,Middle aged men in lycra, hahaha.”