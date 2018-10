Leo Weterings nieuwe directeur van Vierdaagsefeesten

update Lichaam gevonden in huis aan Krayenhoff­laan in Nijmegen

14 oktober NIJMEGEN - In een huis aan de Krayenhofflaan in Nijmegen is zondag in het begin van de avond een lichaam gevonden. Een forensisch team van de politie deed onderzoek, omdat er misschien sprake was van een misdrijf, maar aan het einde van de avond bleek het te gaan om een natuurlijke dood.