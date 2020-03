Leraar van het Jaar MeneerMegens start Gelderse denktank om mbo-scholen meer ideeën te laten delen

Sterrenkun­di­ge over gefilmde meteoor: ‘Dit is vrij bijzonder en een mooi exemplaar, tof om te zien!’

13:14 NIJMEGEN - De vuurbal of lichtflits die veel mensen afgelopen nacht boven Nederland hebben gezien is volgens sterrenkundige Lucas Ellerbroek een vallende ster of meteoor, een rotsblok uit de ruimte dat verbrandt in de dampkring. Hij sluit niet uit dat er nog ergens iets van het gesteente op het aardoppervlak terecht is gekomen.