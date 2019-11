Leraren begonnen aan lawaaiprotest, mogen niet over Waalbrug

Scooter en auto botsen op Energieweg in Nijmegen

5 november NIJMEGEN - Een scooter is dinsdagavond in botsing gekomen met een auto op de Energieweg in Nijmegen. Het ongeval vond plaats de kruising met de Wolfkuilseweg. De scooterrijder raakte lichtgewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.