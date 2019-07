Lessen ‘mentale veerkracht’ op Stedelijk Gym tegen examenstress

Vierdaagse-gedicht ‘Alle stoffen van de stad, komen samen op een rotonde in de nacht’

9 juli NIJMEGEN - Nijmeegs stadsdichter Wout Waanders mocht zelf een locatie uitzoeken waar zijn Vierdaagse-gedicht over zou gaan en tegelijkertijd ook de plek waar het gedicht fysiek zou komen te hangen. ,,De meesten denken met de Vierdaagse aan de Sint Annastraat ofwel Via Gladiola. Voor mij is het toch echt het Keizer Karelplein.”