Letterlijk náást de schoenen lopen van bijna-heilige: in Nijmegen nu écht in de voetsporen van Titus Brandsma

NIJMEGEN - Wellicht stapte hij er mee door bezet Nijmegen; over het universiteitsterrein - strijdend voor persvrijheid. Én door concentratiekamp Dachau - de dood tegemoet. De schoenen van Titus Brandsma liepen een pad dat leidde tot heiligverklaring. Iedereen kan die schoenen nu ‘ervaren’ in Nijmegen. Net als Brandsma’s levensverhaal.

Via 3D-techniek heeft het Vrijheidsmuseum in Groesbeek de schoenen van Brandsma - die opgeslagen staan in het kloosterarchief in Boxmeer - tot leven gewekt. Met één druk op de knop is het schoeisel te bekijken in de Nijmeegse dependance van het museum - het Infocentrum WO2, gevestigd naast het gebouw van cultuurhuis de Lindenberg.

,,Door deze techniek kunnen bezoekers de schoenen van alle kanten bekijken. Zelfs de zolen”, zegt Vrijheidsmuseumdirecteur Wiel Lenders. Echt in de voetsporen treden van Brandsma - die op 15 mei definitief heilig wordt verklaard - is nog onmogelijk. ,,Het hologram staat onder een glazen piramide. Maar je kunt wel naast Brandma’s schoenen gaan lopen. We hopen mensen op deze manier nieuwsgierig te maken naar het verhaal achter de man die uitgroeide tot heilige.”

NSB-propaganda

De Nijmeegse hoogleraar en pater Titus Brandsma werd tachtig jaar geleden in concentratiekamp Dachau om het leven gebracht. De nazi’s pakten hem aan omdat hij katholieke kranten tijdens de Tweede Wereldoorlog stimuleerde niet mee te werken aan NSB-propaganda.

Quote Als iemand heilig wordt verklaard, kun je al snel het idee krijgen dat die persoon volmaakt was. Maar ook Brandsma had zijn beperkin­gen Wiel Lenders, Directeur Vrijheidsmuseum

Wie meer wil weten over Brandsma kan donderdag terecht in het Infocentrum WO2 Nijmegen. Vanaf 19.30 uur geeft theoloog Peter Nissen een lezing over hem. ,,Als iemand heilig wordt verklaard, kun je al snel het idee krijgen dat die persoon volmaakt was. Maar ook Brandsma had zijn beperkingen. Dat maakt het interessant”, zegt Lenders. ,,Via de lezing krijg je inzicht in de man achter de heilige, én de schoenen.”

Meer info over Titus Brandsma-activiteiten in Nijmegen: titusbrandsmamemorial.nl

Volledig scherm Titus Brandsma (1881-1942), de voormalig Nijmeegse hoogleraar wordt komende maand heilig verklaard. © JohnvanZuijlen