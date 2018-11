Leuk, die Smart Medal. Maar hoe werkt-ie?

Meedoen aan de Zevenheuvelenloop is een mijlpaal volgens de organisatie van het hardloopevenement. Maar de medailles die de deelnemers overhouden, belanden vaak roemloos in een la. Daarom reikt de organisatie dit jaar de zogenoemde Smart Medal uit. Die is voorzien van een chip. Deelnemers kunnen de medaille scannen en zo hun foto's en data over hun hardloopavontuur via hun NN Running Story koppelen aan de medaille.