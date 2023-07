Zo komen jij en je kids de vakantie wel door: 12 Nijmeegse tips

Nijmeegse fietsenma­ker Tim stopte nét op tijd met VanMoof: ‘Collega’s zijn flink het schip in gegaan’

Fietsenmaker Grootstal was jarenlang dé plek in de regio Nijmegen waar mensen hun hippe VanMoof e-bike lieten repareren. Toch zette eigenaar Tim Jansen dit voorjaar de samenwerking op een laag pitje. Want de levering van onderdelen haperde. Achteraf gezien een gelukkige beslissing want VanMoof is failliet.