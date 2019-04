Leven als God in Lent..., maar dan anders

,,Leven als God in Lent. Dat idee had ik er 3 jaar geleden niet bij. Wel: meer ruimte, een tuin én een betaalbare huur. Ik en mijn toenmalige vriend, en met ons veel stellen die de 30 naderden, trokken vooral om die redenen naar de verkeerde kant van de brug, zoals echte Nijmegenaren dat zien (want richting Arnhem). Op een gegeven moment wil je namelijk niet meer 1.200 euro neerleggen voor een krap appartementje in het centrum van Nijmegen, met één slaapkamer die ook nog een schuin dak heeft. Dan ga je voor 920 euro ‘kaal’ naar die vinexwijk, met in het achterhoofd fantasieën over de aanschaf van puppy’s en het krijgen van kinderen. ‘Ik had nooit gedacht dat ik in zo’n wijk zou wonen’, ik hoor het vaak en ik zeg het zelf.