Levi kan naar de Oranje Leeuwinnen, dankzij een lift van ‘hoge pief’ Michael van Praag

COLUMN 't Plein: Op de e-bike

11:22 Sinds kort heb ik een elektrische fiets. Er is een wereld voor me opengegaan, sinds ik op die fiets kruip. En om een misverstand weg te nemen: ik fiets al mijn hele leven. Voor mijn werk in Nijmegen nam ik eigenlijk nooit de auto. Van vertragingen tijdens tochtjes door de stad heb ik dan ook nooit last gehad. Nijmegen kent een prima fietsnetwerk met geweldige aansluitingen op de snelfietspaden naar gemeenten in de regio.