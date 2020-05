Lezers zetten hun moeders in het zonnetje: ‘Ik hoop dat ik net zo’n goede moeder word’

MOEDERDAG/FotoserieVoor veel moeders zal het zondag een schrale Moederdag zijn door de heersende pandemie. We vroegen lezers hun moeder toch in het zonnetje zetten door ons hun lievelingsfoto te sturen waar ze samen met hun moeder opstaan. Een selectie.

Linda Knorth (32 uit Elst) met haar moeder Carla (63) © eigen foto

Een terugblik naar een superfijne vakantie in Spanje. Mijn moeder is de liefste en zorgzaamste vrouw die ik ken en ik ben super trots op haar. Zij werkt in een verpleeghuis en niks is haar teveel. Bedankt mam dat je er altijd voor me bent. (Linda Knorth uit Elst)

Kerstin Burgers (28 jaar uit Nijmegen) en Andrea Burgers (55 jaar) © eigen foto

Mijn moeder en ik maken altijd gekke fotos met brillen of mutsen. Dat is ons ding, supergezellig altijd. Ik hou natuurlijk heel veel van mijn moeder. (Kerstin Burgers uit Nijmegen)

Juanita Leliveld (52 uit Nijmegen met moederWil Leliveld-Kleisterlee (76 uit Nijmegen) © eigen foto

Mijn moeder wordt op 3 juni 77 en ik hoop dat we dan bij haar op bezoek mogen komen in het verzorgingshuis. Samen staan we sterk. Fijne moederdag. (Juanita Leliveld uit Nijmegen).

Jeannot Lelieveldt (51 uit Gaanderen) met moeder Hildegard Lelieveldt-van Emden (78 uit Gaanderen). © eigen foto

Lieve mams, valt niet mee een moederdag in deze periode, maar dat zal zondag zeker goed komen. Ik en je kleinkids Liam en Indy zullen uiteraard van ons laten horen en zien. Kump altied goed. We houden van je (Jeannot Lelieveldt uit Gaanderen)

Danique Troost (34 uit Nijmegen) met moeder Monique van de Heuvel (54). © eigen foto

Mijn super lieve, zorgzame, leuke mama Monique van de Heuvel staat dag en nacht voor mij klaar en ook voor haar kleinkinderen. (Danique Troost uit Nijmegen)

Yvette Ligthart (42 uit Lent) met haar moeder (73 uit Gouda) © eigen foto

Voor mijn lieve mama die op 4 mei 73 jaar geworden is zonder dat we erbij konden zijn. Ze woont samen met mijn vader in Gouda en wij in Lent. Dus even, op afstand, langs gaan maakt het er voor ons even niet makkelijker op. Ook het missen van haar (enige) drie kleinkinderen, Emilie, Friso en Cathelijn is lastig. Gelukkig zien we elkaar vaak via de telefoon maar we missen je wel! Hopelijk tot heel snel.

(Yvette Ligthart uit Lent)

Richard Sanders (47 uit Duiven) met moeder Cobie Sanders-Pesch (73 uit Arnhem). © eigen foto

Moeders wens je een hele mooie en bovenal gezonde moederdag!! Hou van je 😘 (Richard Sanders uit Duiven)

Tom van Rijn (47 uit Wijchen) met moeder (77 uit Venlo). © eigen foto

Ha mooder! Ik hald van dich en hoop nog hiël dök Moôderdaag te kinne viëre met dich! Diëke knoevel! X

In het Nederlands betekent dit: Ha moeder, ik hou van je en ik hoop nog vele jaren moederdag met je te kunnen vieren! X (Tom van Rijn uit Wijchen)

Ellie Berenbroek (69 jaar uit Nijmegen) en Pim Palmer (47 jaar uit Petegem aan de Schelde in België), in 1980 in de Nijmeegse Molenstraat. © eigen foto

Wij missen deze mama en oma ontzettend, helaas kunnen wij niet naar Nijmegen komen vanuit België door het inreisverbod. Niettemin..uit het oog is zeker niet uit het hart. Ik wens alle mama’s een fijne moederdag. Volgend jaar vieren wij het nog harder. (Pim Palmer uit Petegem)

Nicole Nas (33) samen met haar moeder Marion Nas (59) uit Didam in vroeger tijden. © eigen foto

Nu ik zelf moeder ga worden besef ik hoe belangrijk mijn moeder voor mij is! Ze staat altijd voor me klaar, is mijn steun en toeverlaat. Ze is mijn voorbeeld en ik hoop dat ik net zo’n goede moeder word. (Nicole Nas uit Didam)

Jessy Lindeman (42 jaar, Duiven) en Marijke Kolmschate (72 jaar, Zevenaar) © eigen foto

Lieve mam, helaas heeft het Coronavirus jou te pakken gekregen en het valt allemaal niet mee. Het zijn zware tijden, maar wat ben jij een taaie zeg en wat ben ik ongelofelijk trots op jou! We gaan hier met z’n allen doorheen komen. Een knuffel geven is helaas nog steeds niet mogelijk, vandaar deze speciale boodschap. Ik wil je laten weten dat ik jou de allerliefste moeder van de hele wereld vind en ik ontzettend veel van jou hou! Dank voor alle liefde en zorg die je geeft, je bent de beste! (Jessy Lindeman uit Duiven)

Wil Scholten (76 jaar, Bemmel) met dcohter Eveline (44 jaar, Huissen) en kleindochter Sophie (14 jaar). © eigen foto