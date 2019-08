Lichaam gevonden bij Pompestichting in Nijmegen, politie sluit misdrijf uit

Ed en Willem Bever veroveren de Dukenburg­se wateren

14:02 NIJMEGEN - Een bever in de Geologenstrook in Zwanenveld, twitterde De Dukenburger deze week. ,,Zelden zo snel zo veel likes gehad”, zegt René van Berlo. En meldingen van Nijmegenaren die de afgelopen maanden ook bevers gezien hebben in Weezenhof, Lankforst en Malvert.