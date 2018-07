Lichaam in de Waal bij Nijmegen

video Guns N' Roses vliegt met helikopter over volgepakt Goffert­park

4 juli NIJMEGEN - Guns N' Roses arriveerde woensdagavond in stijl voor hun optreden in Nijmegen. Op videobeelden van de wereldbekende rockformatie op Twitter is te zien hoe Axl Rose en zijn band in een helikopter over een volgepakt Goffertpark vliegen.