Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Marga Peperkamp (60) in Nijmegen

Of het lichaam ook daadwerkelijk van de vermiste vrouw is, is volgens een woordvoerder van de politie nog onduidelijk. ,,We hebben nog geen idee om wie het gaat. De identificatie is nog in volle gang.’’ Onder meer de forensische opsporingsdienst is ter plaatse om onderzoek te doen. Forensisch onderzoek zal moeten uitwijzen om wie het gaat. De familie van Peperkamp is al wel op de hoogte gebracht van de vondst van het lichaam.