Lichte verzakking bij Nijmeegse Waalkade door hoogwater: ‘Blijf weg bij de randen’

Goed nieuws voor starters en studenten: 130 goedkope huurwonin­gen in woontoren bij Hezelpoort

3 februari NIJMEGEN - In de woontoren die bij de Hezelpoort moet verrijzen, worden in ieder geval 130 betaalbare huurwoningen gerealiseerd, deels bestemd voor studenten. In het complex, dat op de parkeerplaats Oude Stad wordt gerealiseerd, komen tachtig ‘levensloopgeschikte’ twee- en driekamerappartementen en tien studio’s van woningcorporatie Portaal. Studentenhuisvester SSH& laat er veertig eenheden bouwen.