Lidl wil concurrentie in regio Nijmegen verslinden

Volgend jaar al, of het jaar erop, is het waarschijnlijk zover in de Nijmeegse wijk Meijhorst. Hier staat een nieuwe Lidl op de rol als onderdeel van een vernieuwd winkelcentrum. Wéér 1.850 Lidl-vierkante meters schoon aan de haak.

Ook in het iets verderop gelegen winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen wordt serieus gesproken over vestiging van een nieuwe supermarkt. Waarmee in stadsdeel Dukenburg de 'ver-Lidl-isering' ongekende proporties begint aan te nemen. Want ja, in de Dukenburgse wijk Weezenhof zit óók al zo'n afstammeling van de Duitse keten. Straks drie vestigingen in een straal van 2 kilometer?