Liefdesfilm over autisme van Nijmeegse Floor Adams stap dichter bij Oscar

Er waren toen nog 92 films in de race in haar categorie, waarvan er nu dus nog tien over zijn. Ze neemt het op tegen Dcera (Daughter), Hair love, He can’t live without Cosmos, Hors Piste, Kitbull, Memorable, The physics of sorrow, Sister en Uncle Thomas: accounting for the days.



De handgetekende film Mind my mind geeft een inkijkje in het leven van iemand met autisme: Chris. Hij heeft moeite met sociale situaties, waardoor hij over heel veel dingen moet nadenken die voor een gemiddeld mens vanzelf gaan. Dankzij een ‘mannetje’ in het hoofd van Chris die hem helpt met situaties, maakt Adams begrijpelijk hoe de informatieverwerking van iemand met autisme verloopt.