Lijsttrekker 50Plus Nijmegen Ben Otten (83)overleden

Deze krant maakte begin februari een portret van Otten. Daarin kwam hij naar voren als een ware strijder voor ouderen in Nijmegen. Huisvesting voor ouderen en deze groep meer betrekken bij de samenleving, waren de belangrijkste punten waar hij zich hard voor maakte. Vanwege zijn hoge leeftijd koos hij ervoor maar één termijn lijsttrekker te zijn.



Ben Otten (1939) groeide op in het Hengelose Overijssel. Met zijn vrouw woonde hij vanaf zijn 26e eerst lange tijd in Malden, waarna het stel naar Nijmegen kwam. Hij woonde in een appartementencomplex in het centrum.



Otten was gepensioneerd en had in het verleden een adviesbureau in de documentverwerking. Hij gaf advies aan bedrijven over hoe archieven en documenten het best te verwerken. In 1980 zat hij namens CDA in de gemeenteraad Heumen. Later was hij mede-oprichter van de Ouderenunie, die geen zetels haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002. Otten was vader van drie dochters.