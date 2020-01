Lina Domacassé (67), eigenaresse Nijmeegse salsadansschool Amanné is overleden

NIJMEGEN / WIJCHEN - De eigenaresse van salsadansschool Amanné, Lina Domacassé, is vrijdag overleden. Ze was al enige tijd ziek en is 67 jaar oud geworden.

Lina Domacassé leefde voor salsa. Ze gaf dansles en was al 35 jaar lang eigenaresse van Amanné. Hiermee de oudste salsadansschool van Nederland.



Ze was in 1952 geboren op Bonaire en verhuisde op haar 18de naar Nederland. Nijmegen om precies te zijn. Hier studeerde ze drie jaar Sociale geografie aan de Radboud Universiteit. Vooral omdat ze op school goed was in Aardrijkskunde, vertelde ze in een interview aan deze krant.

Ottie

In deze studentenjaren ontmoette ze wiskundeleraar Ottie Doorstam. Haar man en mede-oprichter van Amanné aan de Tweede Walstraat in Nijmegen.



Hij was er altijd voor haar. Ook toen ze in september 2005 onschuldig in de gevangenis belandde, nadat een arrestatieteam de woning in Wijchen binnenviel. Verdacht van de ontvoering op miljonairsdochter Claudia Melchers, zat ze drie dagen in de cel, geheel geïsoleerd van de buitenwereld.



Het bestelbusje dat de ontvoerders gebruikten, het vakantiehuisje in Braamt waar ze werd vastgehouden, bleken later valselijk op haar naam gehuurd. Ze was er ingeluisd door ontvoerder Izaan M.. Justitie keerde veel later, na excuses, een schadevergoeding uit. Ze was lang in shock.

Zwarte bladzijde