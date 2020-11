Lincoln Smitweld weg uit Nijmegen: ruim 75 werknemers op straat

Hartje november en 15 graden: leuk voor de mens, slecht voor de natuur

18 november De uitzonderlijke warme herfstdagen hebben een nieuw weerrecord gevestigd: de maximumtemperatuur is al 232 dagen niet meer onder de 10 graden geweest en daardoor trekken we massaal de natuur in. Dat is fijn voor de mens, maar minder gunstig voor de natuur. ,,De egelbescherming krijgt veel meer verstoorde nestjes binnen dan normaal.”