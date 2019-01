Linda van Aken is Nijmegenaar van het jaar

Slachtof­fer Jumpsquare heeft nek gebroken: ‘Ik voelde mijn benen niet meer’

19:08 VEGHEL - De 19-jarige Rico uit Veghel moet maar afwachten of hij ooit nog kan lopen. Hij brak op 20 december twee nekwervels bij een uitje in trampolinepark Jumpsquare in Veghel. ,,Ik voelde meteen dat het niet goed was.” Rico doet zijn verhaal nu vanuit een rolstoel in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Jumpsquare is sinds het incident gesloten op last van de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit.