Line-up gratis festival De Popronde 2019 bekend

Het festival De Popronde is 25 jaar geleden opgericht in Nijmegen en viert dit jaar in 41 steden haar jubileumeditie. Het festival heeft in een kwart eeuw naam gemaakt doordat ze een springplank is voor beginnende bands en artiesten.



Deze nemen voor een avond cafés, kapperszaken en winkelpanden over. Hier kan het publiek dan gratis van de intieme concerten genieten. Deze bands variëren wel per stad, want niet alle 146 bands kunnen overal optreden. Er moet dus een selectie worden gemaakt en dit jaar staan er ook weer enkele Gelderse acts tussen.



Zo is The Naked Sweat Drips uit Boxmeer/Nijmegen geboekt. Zij hebben een moeilijk jaar achter de rug, omdat vorig jaar hun gitarist Kristian Strik overleed. Ook uit Nijmegen: de garage-punk band Paracetamøl, de indiegroep Foxlane en postpunk band Shaemless.