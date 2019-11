Lingewaard volhardt in bezwaar tegen skaeve huse: ‘Waar is het veiligheidsplan?'

vrijdaginterview Cees de Beer: ‘Iedereen wil een bruisende stad én rustig kunnen slapen en veilig over straat’

13:46 NIJMEGEN - Zijn eerste keer stappen was met een vriendje in de coladisco van de Matrixx. Nu is Cees de Beer de nieuwe nachtburgemeester van Nijmegen. Hij heeft iets met taal, maar niet dankzij de docenten Nederlands. Zij trokken zijn presentaties over Bert en Ernie en de gedichten van Henk Spaan niet.