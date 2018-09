Linkse en rechtse acties verplaatst naar stadscentrum Nijmegen

De tekst 'Refugees Welcome' is door onbekende activisten op muren ter hoogte van de Lindenberg, Kelfkensbos, Nieuwstraat en het Hofje bij de Broerstraat gespoten. De tekst, in het wit en paars, wordt begeleid met een afbeelding van de Waalbrug. De beeltenis zou op meerdere plekken in de stad zijn geplaatst, onder meer ook op winkelruiten in de Houtstraat, maar daar inmiddels door winkeliers weer zijn verwijderd.



Reinigingsdienst de DAR geeft aan niet op de hoogte te zijn van de nieuwe bekladdingen. Datzelfde geldt voor de gemeente Nijmegen. ,,Dit is nieuw voor ons. Wij hebben nog geen meldingen gehad van winkeliers of inwoners van het centrum'', zegt een woordvoerder. ,,Als een bedrijfspand of winkel beklad is, moet de eigenaar zelf de tekst verwijderen. Openbare plekken nemen wij voor onze rekening.” Het spuiten van teksten op muren, ook als die er weer eenvoudig zijn te verwijderen, is niet toegestaan, benadrukt hij. ,,Wij houden nu we dit weten onze oren en ogen open en treden op indien nodig.”