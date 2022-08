Lion King, zorgeloos belletje trekken en samen gamen op één toetsenbord: waarom missen we de 90’s?

MET VIDEO Hoe de muziek uit de nineties nog steeds ongekend populair is: ‘Het opzwepende spreekt iedereen aan’

NIJMEGEN - Vrolijk, opzwepend, een beetje fout: muziek uit de jaren negentig is anno 2022 nog helemaal hot. Kijk naar We Love the 90s, het festival dat zaterdag na twee jaar coronapauze zo'n 25.000 man naar het Goffertpark in Nijmegen lokt. Wat is toch de aantrekkingskracht? ,,Zelfs jongeren die toen nog niet geboren waren, gaan los.”

26 augustus